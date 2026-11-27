Co się dzieje z pomysłem badawczym, gdy wklei się do czatu AI? I co, jeśli wniosek o dotację oceni ekspert, który zaufał zmyślonym przez AI danym? To już nie są pytania teoretyczne. Badania naukowe i prace rozwojowe („R&D”) należą do obszarów, na które generatywna sztuczna inteligencja wpływa najsilniej. Narzędzia AI nie tylko pomagają przygotowywać teksty w językach obcych, streszczać obszerne źródła, porządkować dorobek naukowy czy pisać kod do analizy danych, ale coraz częściej stają się pełnoprawnym partnerem procesu badawczego, np. w medycynie czy inżynierii. W polskich firmach to wciąż rzadkość: według danych GUS w 2025 r. AI w działalności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej wykorzystywało 2,0proc. przedsiębiorstw objętych badaniem, wobec 1,4 proc. w 2024 r. i 0,7proc. w 2023 r. Odsetek szybko jednak rośnie, a wraz z nim pytanie: jakie ryzyka, prawne i pozaprawne, wiążą się z tą wygodą i jak nimi zarządzać?