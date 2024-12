Przyznam się, że z obietnic wyborczych najbardziej liczyłem na podwyżkę kwoty wolnej od PIT.

Podobnie jak miliony Polaków, którzy by na tej podwyżce skorzystali. Ale chyba prędko się jej nie doczekamy. Ostatnio Ministerstwo Finansów informuje, że możliwa jest wtedy, gdy będą „dogodne uwarunkowania geopolityczno-budżetowe” (cytat z odpowiedzi na interpelację poselską nr 5493). Podejrzewam, że te dogodne uwarunkowania mogą pojawić się dopiero przed następnymi wyborami parlamentarnymi.

Wielu liczyło też na ograniczenie/likwidację podatku Belki.

I też się rozczarowali. Nic, poza wypowiedziami ministrów o tym, że „trwają prace”, nie dostali. Ostatnio Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało projekt i jest już po uzgodnieniach wewnętrznych. Jak na rok rządów to niewiele.

Są za to zmiany w składce zdrowotnej. Obietnica została dotrzymana?

Nie, bo zapowiadano dużą reformę – uproszczenie, obniżenie, cofnięcie Polskiego Ładu. Tymczasem nowości na 2025 r. ograniczają się do zmniejszenia składki minimalnej dla przedsiębiorców na skali i liniowym PIT oraz zmiany zasad rozliczania sprzedaży środków trwałych. To kosmetyka, a nie reforma. Na dodatek przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2025 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2024 r. Podtrzymana więc została zła tradycja ogłaszania zmian dla firm w ostatniej chwili.

A kasowy PIT, czyli zasada rozliczenia przychodu i podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta?

Był obiecany i słowo zostało dotrzymane, wejdzie 1 stycznia 2025 r. I na tym plusy się kończą. Kasowy PIT jest bowiem skomplikowany, ma dużo ograniczeń i warunków, przestrzegają przed nim księgowi. Poza tym nie daje zwolnienia z podatku, bo po dwóch latach i tak trzeba będzie go zapłacić, nawet jak nie dostaniemy pieniędzy od kontrahenta. Przepisy o kasowym PIT są klasycznym przykładem regulacji, które zostały wprowadzone, aby spełnić obietnicę wyborczą, a nie po to, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. To charakterystyczne działanie dla władzy, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna rządzi.

Kończąc temat obietnic, zapytam o zmiany w VAT.

Władza dotrzymała słowa danego branży beauty. Stawkę podatku na usługi kosmetyczne obniżono do 8 proc. Nic jednak nie słychać o obiecanym proc. VAT na transport publiczny.

A limity zwolnień z VAT?

Chodzi o implementację unijnej dyrektywy, z której wynika, że przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają 100 tys. euro obrotu rocznie, będą mogli w 2025 r. korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach Unii Europejskiej. To ważna zmiana. Żeby skorzystać ze zwolnienia, trzeba jednak przejść przez specjalną procedurę, dla wielu najmniejszych przedsiębiorców to czarna magia.

Biznes ucieszył się z przesunięcia terminu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur?

Ucieszył się. Miał wejść 1 lipca 2024 r., przesunięto go na 2026 r. Wygląda też na to, że zostaną złagodzone warunki stosowania nowych obowiązków.

Sporo pisaliśmy o zmianach w podatku od nieruchomości. Będzie prostszy?

Te zmiany to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podczas prac nad nowelizacją było wiele kontrowersji i tak naprawdę dopiero praktyka pokaże, czy problemów ubędzie. Niestety, podatnicy nie dostali za dużo czasu na przygotowanie się do tej ważnej zmiany. Nowelizacja, która wejdzie 1 stycznia 2025 r., została bowiem opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero 29 listopada. I w tym miejscu musimy wrócić do kolejnej obietnicy, która znalazła się w umowie koalicyjnej, czyli „minimum sześciomiesięcznego vacatio legis” na ważne dla biznesu zmiany.

Sporo pisaliśmy też o przepisach wdrażających dyrektywę DAC7 (które weszły 1 lipca), czyli o obowiązku raportowania sprzedaży internetowej. Wzbudziły one spore obawy. Czy uzasadnione?

Przepisy wdrażające dyrektywę DAC7 nie wprowadzają żadnego nowego podatku ani nie podwyższają tych, które już mamy. Dają za to skarbówce więcej informacji o tym, co się dzieje w sieci.