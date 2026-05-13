Gmina może sfinansować remont przychodni, ale nie poprzez dotację

Rada gminy nie może udzielić samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont pomieszczeń, np. dostosowanie do potrzeb gabinetu stomatologicznego. Może jednak zaplanować taki wydatek bezpośrednio w uchwale budżetowej i przekazać środki na podstawie umowy. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Możliwość udzielania pomocy finansowej przez gminy wynika z przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DzU z 2025 r. poz. 1483 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą wzajemnie udzielać sobie pomocy, w tym pomocy finansowej.