Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Przepisy to za mało. Państwo trzeba zgrywać przed kryzysem

Polska stworzyła ramy prawne ochrony ludności, szkoli kadry, uruchomiła wielomiliardowe inwestycje. Następny krok to budowanie współpracy, bo odporność państwa zależy od sprawnego działania ludzi i instytucji.

Publikacja: 20.10.2026 05:40

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Jak przygotować państwo na kryzys?

Jak przygotować państwo na kryzys?

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Waldemar Czachur, Robert Gawłowski

Jednym z głównych czynników, które kształtują funkcjonowanie administracji publicznej w obecnej dekadzie, są bez wątpienia kryzysy, określane często w literaturze jako permakryzysy bądź polikryzysy. Wraz z nimi upowszechniły się takie pojęcia, jak odporność administracji publicznej, odporność społeczna czy ochrona ludności. Konieczność przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym nie jest oczywiście dla administracji niczym nowym. Na podstawie wieloletnich doświadczeń wypracowano wiele rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które pozwalają organom administracji publicznej monitorować ryzyko, przygotowywać się na wystąpienie zagrożeń, reagować na nie, a następnie prowadzić proces odbudowy.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama