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Gmina nie może samodzielnie przywracać terminów w uchwale dotacyjnej

Rada gminy może określić zasady uzupełniania braków we wnioskach o dotację, ale nie może wprowadzać własnej procedury przywracania terminów. To wykracza poza ustawową delegację.

Publikacja: 20.10.2026 04:30

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Gmina nie może samodzielnie przywracać terminów w uchwale dotacyjnej

Gmina nie może samodzielnie przywracać terminów w uchwale dotacyjnej

Foto: Adobe Stock

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Marcin Nagórek

- Od 2027 r. gmina planuje wprowadzenie zasad udzielania dotacji celowych na zakup i montaż przydomowych kompostowników. Czy uchwała może przewidywać możliwość przywrócenia siedmiodniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy? W poprzednich latach zdarzały się bowiem różne sytuacje losowe uniemożliwiające dochowanie terminu.

Dla oceny przedstawionego zagadnienia kluczowe znaczenie mają regulacje zawarte w art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.).

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