Gmina nie może samodzielnie przywracać terminów w uchwale dotacyjnej

- Od 2027 r. gmina planuje wprowadzenie zasad udzielania dotacji celowych na zakup i montaż przydomowych kompostowników. Czy uchwała może przewidywać możliwość przywrócenia siedmiodniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy? W poprzednich latach zdarzały się bowiem różne sytuacje losowe uniemożliwiające dochowanie terminu.

Dla oceny przedstawionego zagadnienia kluczowe znaczenie mają regulacje zawarte w art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.).