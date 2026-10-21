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Radni nie mogą wprowadzać własnej definicji rodziny wielodzietnej. Wyrok NSA ws. zwolnienia z opłat za śmieci

Radni mogą uzależnić zwolnienie z opłaty śmieciowej dla wielodzietnych rodzin od miejsca zamieszkania. Nie może to jednak oznaczać zmiany definicji rodziny wielodzietnej, bo tę określił ustawodawca i jej modyfikacja w uchwale jest niedopuszczalna.

Publikacja: 21.10.2026 10:27

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W uchwale radni wpisali zwolnienia z opłaty za śmieci wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, na te

W uchwale radni wpisali zwolnienia z opłaty za śmieci wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Na tym jednak nie poprzestali i wpisali do uchwały swoją definicję rodziny wielodzietnej.

Foto: rp.pl

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Aleksandra Tarka

O tych zasadach przypomniał samorządowcom Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w jednym z ostatnich wyroków. Kością niezgody w sprawie okazała się uchwała dotycząca częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni jednej z podwarszawskich miejscowości chcieli w ten sposób ulżyć wielodzietnym rodzinom. W uchwale z 2020 r. wprowadzili 15 zł zwolnienia z opłaty za śmieci wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Na tym jednak nie poprzestali i wpisali do uchwały swoją definicję rodziny wielodzietnej. Zgodnie z nią miało chodzić o rodzinę, w której rodzic bądź rodzice lub małżonek rodzica ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci i zamieszkują razem na nieruchomości pod tym samym adresem. Ponadto skorzystanie z ulgi uzależniono od dołączenia do deklaracji śmieciowej kserokopii ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz podania adresu zamieszkania osób uprawnionych do zniżki.

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