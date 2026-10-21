O tych zasadach przypomniał samorządowcom Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w jednym z ostatnich wyroków. Kością niezgody w sprawie okazała się uchwała dotycząca częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni jednej z podwarszawskich miejscowości chcieli w ten sposób ulżyć wielodzietnym rodzinom. W uchwale z 2020 r. wprowadzili 15 zł zwolnienia z opłaty za śmieci wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Na tym jednak nie poprzestali i wpisali do uchwały swoją definicję rodziny wielodzietnej. Zgodnie z nią miało chodzić o rodzinę, w której rodzic bądź rodzice lub małżonek rodzica ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci i zamieszkują razem na nieruchomości pod tym samym adresem. Ponadto skorzystanie z ulgi uzależniono od dołączenia do deklaracji śmieciowej kserokopii ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz podania adresu zamieszkania osób uprawnionych do zniżki.