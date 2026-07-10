Podatkowe pułapki leasingu. Na co muszą uważać przedsiębiorcy?

Leasing to aktualnie bardzo popularna forma finansowania nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W polskim systemie prawnym funkcjonuje już od dawna. Przepisy podatkowe regulujące tę formę finansowania zostały dodane do ustaw o podatkach dochodowych już w 2001 roku. Mogłoby się wydawać, że taki okres pozwoli na wykształcenie się jednolitej i spójnej praktyki zarówno po stronie podatników, jak i po stronie organów podatkowych. Od ich wdrożenia przepisy te były kilkukrotnie zmieniane, co za każdym razem rodziło ryzyko popełnienia błędów związanych z prawidłowym ustaleniem konsekwencji podatkowych.