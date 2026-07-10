Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podatkowe pułapki leasingu. Na co muszą uważać przedsiębiorcy?

Leasing to standard w finansowaniu firm, lecz jego podatkowe rozliczenie wciąż budzi wiele wątpliwości. Nowe regulacje i limity od 2026 r. sprawiają, że łatwo o kosztowny błąd.

Publikacja: 10.07.2026 05:20

Podatkowe pułapki leasingu. Na co muszą uważać przedsiębiorcy?

Podatkowe pułapki leasingu. Na co muszą uważać przedsiębiorcy?

Foto: Adobe Stock

Łukasz Janowski

Leasing to aktualnie bardzo popularna forma finansowania nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W polskim systemie prawnym funkcjonuje już od dawna. Przepisy podatkowe regulujące tę formę finansowania zostały dodane do ustaw o podatkach dochodowych już w 2001 roku. Mogłoby się wydawać, że taki okres pozwoli na wykształcenie się jednolitej i spójnej praktyki zarówno po stronie podatników, jak i po stronie organów podatkowych. Od ich wdrożenia przepisy te były kilkukrotnie zmieniane, co za każdym razem rodziło ryzyko popełnienia błędów związanych z prawidłowym ustaleniem konsekwencji podatkowych.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama