Rzeczpospolita
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Nowe przywództwo w erze AI. Jakich kompetencji potrzebują liderzy?

AI, dane i nieprzewidywalność rynku zmieniają reguły zarządzania. O sukcesie liderów zdecydują nie tylko wyniki finansowe, lecz także zdolność uczenia się, adaptacji i rozwijania ludzi.

Publikacja: 10.07.2026 05:10

Nowe przywództwo w erze AI. Jakich kompetencji potrzebują liderzy?

Nowe przywództwo w erze AI. Jakich kompetencji potrzebują liderzy?

Foto: Adobe Stock

Witold Kowalski

Świat biznesu zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Sztuczna inteligencja, automatyzacja, rosnąca liczba danych, nieprzewidywalność rynków i coraz większe oczekiwania pracowników sprawiają, że tradycyjny model przywództwa przestaje wystarczać. Lider przyszłości nie będzie oceniany wyłącznie przez pryzmat wyników finansowych, choć nic nie wskazuje, że w jego ocenie wykonywanie planów i zwrot z kapitału zejdą na drugi plan. Jego wartość będzie mierzona także zdolnością do budowania organizacji odpornych na zmiany, skutecznego wykorzystywania technologii oraz rozwijania potencjału ludzi.

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