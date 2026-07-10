Nowe przywództwo w erze AI. Jakich kompetencji potrzebują liderzy?

Świat biznesu zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Sztuczna inteligencja, automatyzacja, rosnąca liczba danych, nieprzewidywalność rynków i coraz większe oczekiwania pracowników sprawiają, że tradycyjny model przywództwa przestaje wystarczać. Lider przyszłości nie będzie oceniany wyłącznie przez pryzmat wyników finansowych, choć nic nie wskazuje, że w jego ocenie wykonywanie planów i zwrot z kapitału zejdą na drugi plan. Jego wartość będzie mierzona także zdolnością do budowania organizacji odpornych na zmiany, skutecznego wykorzystywania technologii oraz rozwijania potencjału ludzi.