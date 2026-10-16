Rzeczpospolita
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Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Kiedy jest najlepszym rozwiązaniem?

Zintegrowany Plan Inwestycyjny staje się jednym z kluczowych narzędzi planowania inwestycji. Może pomóc przy projektach mieszkaniowych, przemysłowych i rewitalizacyjnych, ale nie zawsze będzie najlepszym wyborem.

Publikacja: 16.10.2026 05:30

Na czym polega Zintegrowany Plan Inwestycyjny?

Na czym polega Zintegrowany Plan Inwestycyjny?

Foto: Adobe Stock

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Aleksandra Grabarska, Paulina Tylutka

SPIS TREŚCI

  1. Na czym polega Zintegrowany Plan Inwestycyjny?
  2. Dla jakich projektów ZPI może przynieść największe korzyści?
  3. Kiedy warto rozważyć ten instrument zamiast klasycznych procedur planistycznych?
  4. Jakie czynniki powinny decydować o wyborze tej ścieżki już na etapie planowania inwestycji?
  5. Dlaczego ZPI nie jest rozwiązaniem uniwersalnym i kiedy jest najbardziej efektywne?

Z początkiem września 2026 r. przestała obowiązywać tzw. specustawa mieszkaniowa, nazywana potocznie Lex Deweloper – rozwiązanie, które przez ostatnie lata było jednym z ważniejszych narzędzi lokalizowania inwestycji mieszkaniowych. Jej miejsce zajmują instrumenty zreformowanego systemu planowania przestrzennego, wśród których szczególne znaczenie ma Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Dla przedsiębiorcy to coś więcej niż kolejna procedura planistyczna. ZPI pozwala bowiem powiązać zmianę przeznaczenia terenu z realizacją konkretnej inwestycji, a zarazem uzgodnić z gminą zasady udziału inwestora w rozwoju lokalnej infrastruktury.

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