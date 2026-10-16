Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Kiedy jest najlepszym rozwiązaniem?

Z początkiem września 2026 r. przestała obowiązywać tzw. specustawa mieszkaniowa, nazywana potocznie Lex Deweloper – rozwiązanie, które przez ostatnie lata było jednym z ważniejszych narzędzi lokalizowania inwestycji mieszkaniowych. Jej miejsce zajmują instrumenty zreformowanego systemu planowania przestrzennego, wśród których szczególne znaczenie ma Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Dla przedsiębiorcy to coś więcej niż kolejna procedura planistyczna. ZPI pozwala bowiem powiązać zmianę przeznaczenia terenu z realizacją konkretnej inwestycji, a zarazem uzgodnić z gminą zasady udziału inwestora w rozwoju lokalnej infrastruktury.