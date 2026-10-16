Obowiązki archiwizacyjne spółek. Jak długo przechowywać dokumenty?

Jednym z kluczowych obowiązków każdego przedsiębiorcy, w tym spółek, jest prawidłowa archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą. Mogłoby się wydawać, że zagadnienie to dotyczy przede wszystkim etapu likwidacji spółki i zamykania jej działalności. Wówczas to zarząd i likwidatorzy zastanawiają się co zrobić z dokumentami zgromadzonymi w segregatorach oraz danymi zapisanymi na serwerach. Gdzie je przechowywać i czy w ogóle należy je nadal gromadzić, a jeśli tak, to przez jaki okres? Podobne dylematy dotyczą również funkcjonujących spółek, zwłaszcza tych, które okresowo porządkują swoje archiwa.