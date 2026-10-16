Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Obowiązki archiwizacyjne spółek. Jak długo przechowywać dokumenty?

Dokumentacja rachunkowa, pracownicza i korporacyjna podlega różnym zasadom archiwizacji. Znajomość terminów przechowywania i obowiązków związanych z zabezpieczeniem dokumentów pozwala ograniczyć ryzyko prawne.

Publikacja: 16.10.2026 04:30

Jednym z kluczowych obowiązków każdego przedsiębiorcy, w tym spółek, jest prawidłowa archiwizacja do

Jednym z kluczowych obowiązków każdego przedsiębiorcy, w tym spółek, jest prawidłowa archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą.

Foto: Adobe Stock

Reklama

Piotr Stępień, Zuzanna Kaczmarczyk

SPIS TREŚCI

  1. Dwa główne reżimy archiwizacyjne: rachunkowy i pracowniczy
  2. Okres przechowywania dokumentacji rachunkowej
  3. Sposób przechowywania dokumentacji rachunkowej
  4. Sposób i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  5. Archiwizacja. Co w przypadku dokumentacji korporacyjnej?
  6. Czy członkowie zarządu powinni pamiętać o archiwizacji?
  7. Likwidacja spółki? Dokumenty trzeba przechowywać także po jej wykreśleniu
  8. Korzyści z prawidłowej archiwizacji dokumentów

Jednym z kluczowych obowiązków każdego przedsiębiorcy, w tym spółek, jest prawidłowa archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą. Mogłoby się wydawać, że zagadnienie to dotyczy przede wszystkim etapu likwidacji spółki i zamykania jej działalności. Wówczas to zarząd i likwidatorzy zastanawiają się co zrobić z dokumentami zgromadzonymi w segregatorach oraz danymi zapisanymi na serwerach. Gdzie je przechowywać i czy w ogóle należy je nadal gromadzić, a jeśli tak, to przez jaki okres? Podobne dylematy dotyczą również funkcjonujących spółek, zwłaszcza tych, które okresowo porządkują swoje archiwa.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama