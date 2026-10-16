Kto reprezentuje spółkę w umowie z członkiem zarządu?

W praktyce funkcjonowania spółek z o.o. zawieranie umów z członkami zarządu nie jest sytuacją wyjątkową. Może chodzić zarówno o umowę dotyczącą wykonywania funkcji w zarządzie, jak i o zupełnie inną relację prawną. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim zarząd nie reprezentuje spółki. Reprezentację przejmuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący i stanowi regulację szczególną wobec ogólnych zasad prowadzenia spraw oraz reprezentacji spółki. Obejmuje wszystkie umowy z urzędującym członkiem zarządu, niezależnie od tego, czy pozostają one w związku z pełnioną funkcją, a także czynności prowadzące do zmiany lub zakończenia istniejącego stosunku umownego, takie jak wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy. Pojęcie sporu należy natomiast odnosić przede wszystkim do postępowań prawnych, w których członek zarządu występuje po stronie przeciwnej wobec spółki. W orzecznictwie spotyka się jego szerszą wykładnię, obejmującą także postępowania, w których występuje potencjalna kolizja interesów, jednak stanowisko to pozostaje dyskusyjne ze względu na wyjątkowy charakter art. 210 § 1 k.s.h.