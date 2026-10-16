Rzeczpospolita
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Kiedy wynik algorytmu staje się rekomendacją inwestycyjną?

Automatyzacja może zwiększać efektywność doradztwa inwestycyjnego, ale rodzi nowe ryzyka regulacyjne. Za decyzje podejmowane z udziałem AI nadal odpowiada instytucja finansowa.

Publikacja: 16.10.2026 04:50

W ostatnich latach rośnie popularność zautomatyzowanych usług doradztwa inwestycyjnego.

W ostatnich latach rośnie popularność zautomatyzowanych usług doradztwa inwestycyjnego.

Foto: Adobe Stock

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Marlena Sztyber-Popko

W ostatnich latach rośnie popularność zautomatyzowanych usług doradztwa inwestycyjnego. Tak zwane robo-doradztwo oparte na zaawansowanych algorytmach, wykorzystujące sztuczną inteligencję i narzędzia do analizy dużych zbiorów danych, może być samodzielną usługą zastępującą pracę doradcy inwestycyjnego lub wsparciem dla wykwalifikowanego profesjonalisty w gromadzeniu informacji o kliencie. Niezależnie od przyjętej formuły, taki system może podlegać także wymogom wynikającym z AI Act.

Wyobraźmy sobie klienta domu maklerskiego, który jest zainteresowany bezpiecznym oszczędzaniem z założeniem 3-letniego celu inwestycyjnego, jakim jest zakup mieszkania. Dom maklerski zbiera od niego informacje o jego wiedzy, doświadczeniu, sytuacji finansowej i celach inwestycyjnych. Klient dostaje spersonalizowaną informację o instrumentach finansowych odpowiednich z punktu widzenia jego potrzeb, celów inwestycyjnych oraz profilu ryzyka. W tym procesie nie ma jednak doradcy inwestycyjnego. Nadzór kończy się na poziomie modelu. Jak określić, czy taka informacja będzie traktowana jako osobista rekomendacja inwestycyjna w świetle prawa?

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