Rzeczpospolita
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Mobbing i dyskryminacja - nowe przepisy już od 5 listopada

Nowelizacja upraszcza definicję mobbingu, zwiększa wysokość odszkodowań i nakłada na pracodawców obowiązek wdrożenia w firmach realnych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Publikacja: 20.10.2026 05:50

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Mobbing – co się zmieni od 5 listopada 2026 roku.

Mobbing – co się zmieni od 5 listopada 2026 roku.

Foto: Adobe Stock

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Mariusz Maksis, Kinga Polewka-Włoch

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest mobbing?
  2. Czym jest dyskryminacja?
  3. Mobbing – co się zmieni od 5 listopada
  4. Trzeba opracować i wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe
  5. Definicja dyskryminacji i jej nowe formy
  6. Mobbing – ewolucja poglądów orzecznictwa
  7. Komentarz autorki

Nadchodząca wielkimi krokami nowelizacja kodeksu pracy w zakresie mobbingu i nierównego traktowania istotnie wzmacnia odpowiedzialność pracodawców, w szczególności poprzez uregulowanie minimalnych progów zadośćuczynienia, rozszerzenie definicji mobbingu oraz wprowadzenie obowiązku systemowego przeciwdziałania naruszeniom. Już teraz można zauważyć trwale postępujący w ostatnich latach wzrost wpływu pozwów pracowników w tym zakresie, przy jednoczesnym zaostrzaniu się linii orzeczniczej sądów, które coraz częściej uwzględniają takie powództwa. Dla pracodawców oznacza to konieczność szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Nowe przepisy wejdą w życie 5 listopada br.

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