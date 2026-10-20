Mobbing i dyskryminacja - nowe przepisy już od 5 listopada

Nadchodząca wielkimi krokami nowelizacja kodeksu pracy w zakresie mobbingu i nierównego traktowania istotnie wzmacnia odpowiedzialność pracodawców, w szczególności poprzez uregulowanie minimalnych progów zadośćuczynienia, rozszerzenie definicji mobbingu oraz wprowadzenie obowiązku systemowego przeciwdziałania naruszeniom. Już teraz można zauważyć trwale postępujący w ostatnich latach wzrost wpływu pozwów pracowników w tym zakresie, przy jednoczesnym zaostrzaniu się linii orzeczniczej sądów, które coraz częściej uwzględniają takie powództwa. Dla pracodawców oznacza to konieczność szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Nowe przepisy wejdą w życie 5 listopada br.