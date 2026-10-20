MAP opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Część zmian dotyczy powoływania członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa ma udziały. Nowa regulacja ma objąć nie tylko spółki matki, ale cały łańcuch spółek w grupie. Od „matki po wnuczki”.

Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym kandydat na członka rady nadzorczej musi mieć wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i dodatkowo spełniać jeden z ustawowych wymogów. Projekt przewiduje wydłużenie okresu wymaganego doświadczenia zawodowego do 7 lat. Doprecyzowano też katalog dodatkowych kryteriów. Wśród nich jest posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych: nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub - w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka, nauki chemiczne i nauki fizyczne. Obecnie obowiązujący przepis mówi tylko o naukach ekonomicznych, prawnych lub technicznych.