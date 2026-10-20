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Nowe wymagania dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Ministerstwo Aktywów Państwowych chce widzieć w nadzorze spółek ludzi doświadczonych zawodowo. Doktoraty czy MBA będą się liczyły przy rekrutacji, ale nie wszystkie.

Publikacja: 20.10.2026 16:28

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MAP opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy

Warszawa, 09.02.2026. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na konferencji prasowej „Neutralność polityczna i wysoki standard kompetencji - MAP podnosi poprzeczkę w spółkach z udziałem Skarbu Państwa”

MAP opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Foto: PAP/Tomasz Gzell

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Jolanta Szymczyk-Przewoźna

MAP opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Część zmian dotyczy powoływania członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa ma udziały. Nowa regulacja ma objąć nie tylko spółki matki, ale cały łańcuch spółek w grupie. Od „matki po wnuczki”.

Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym kandydat na członka rady nadzorczej musi mieć wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i dodatkowo spełniać jeden z ustawowych wymogów. Projekt przewiduje wydłużenie okresu wymaganego doświadczenia zawodowego do 7 lat. Doprecyzowano też katalog dodatkowych kryteriów. Wśród nich jest posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych: nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości,  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub - w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka, nauki chemiczne i nauki fizyczne. Obecnie obowiązujący przepis mówi tylko o naukach ekonomicznych, prawnych lub technicznych.

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