Członek zarządu złożył rezygnację. Czy nadal odpowiada za długi spółki?

Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) może być wynikiem zaplanowanej strategii przedsiębiorstwa oraz naturalnego przekazania stanowiska i związanych z nim obowiązków następcy. Może też być złożone pod wpływem impulsu z uwagi na brak współpracy z pozostałymi członkami zarządu lub jako próba zwrócenia uwagi na sytuację Spółki.

Niezależnie od przyczyn, istnieje powszechne przeświadczenie, że rezygnacja z członkostwa w zarządzie zamyka temat odpowiedzialności członka zarządu za los spółki, w szczególności za jej zobowiązania. Przeświadczenie to nie jest prawdziwe, a sytuacja członka zarządu ustępującego ze stanowiska jest niestety bardziej skomplikowana.