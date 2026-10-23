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Członek zarządu złożył rezygnację. Czy nadal odpowiada za długi spółki?

Złożenie rezygnacji nie zawsze zamyka sprawę odpowiedzialności za długi spółki. Kluczowe znaczenie ma moment powstania zobowiązań oraz sytuacja finansowa spółki w chwili odejścia z zarządu.

Publikacja: 23.10.2026 05:10

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Członek zarządu złożył rezygnację. Czy nadal odpowiada za długi spółki?

Foto: Adobe Stock

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Łukasz Grzegorczyk

Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) może być wynikiem zaplanowanej strategii przedsiębiorstwa oraz naturalnego przekazania stanowiska i związanych z nim obowiązków następcy. Może też być złożone pod wpływem impulsu z uwagi na brak współpracy z pozostałymi członkami zarządu lub jako próba zwrócenia uwagi na sytuację Spółki.

Niezależnie od przyczyn, istnieje powszechne przeświadczenie, że rezygnacja z członkostwa w zarządzie zamyka temat odpowiedzialności członka zarządu za los spółki, w szczególności za jej zobowiązania. Przeświadczenie to nie jest prawdziwe, a sytuacja członka zarządu ustępującego ze stanowiska jest niestety bardziej skomplikowana.

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