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Jak rozliczyć środki z funduszu remontowego po likwidacji spółdzielni

Przekazanie nadwyżki funduszu remontowego likwidowanej spółdzielni mieszkaniowej na indywidualne konta właścicieli lokali w nowo utworzonej wspólnocie mieszkaniowej nie powoduje po stronie spółdzielni obowiązku zapłaty CIT od tych środków.

Publikacja: 20.10.2026 05:20

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Spółdzielnia mieszkaniowa jest podatnikiem CIT na zasadach ogólnych. Jak rozliczyć środki z funduszu

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podatnikiem CIT na zasadach ogólnych. Jak rozliczyć środki z funduszu remontowego po likwidacji spółdzielni

Foto: Adobe Stock

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Marcin Szymankiewicz

Działalność spółdzielni mieszkaniowych jest uregulowana w przepisach ustawy z 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustawowym obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami. W tym celu tworzony jest m.in. fundusz remontowy. W myśl art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

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