Wypłata dywidendy wymaga weryfikacji jej rzeczywistego właściciela

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 czerwca 2026 r. (III SA/Wa 392/26).

Polska spółka należąca do międzynarodowej grupy wystąpiła o interpretację indywidualną w zakresie CIT. Jej jedynym udziałowcem był podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii, należący do struktury kapitałowej z podmiotem dominującym znajdującym się w Republice Południowej Afryki. W związku z planowaną wypłatą dywidendy polska spółka powzięła wątpliwość, czy jest zobowiązana zbadać status rzeczywistego właściciela należności dla spółki matki, celem zastosowania preferencji wynikającej z polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Zdaniem polskiej spółki rzeczona umowa nie nakłada na podmiot wypłacający dywidendę bezpośredniemu udziałowcowi obowiązku badania statusu rzeczywistego właściciela.