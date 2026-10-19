Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wypłata dywidendy wymaga weryfikacji jej rzeczywistego właściciela

Przy wypłacie dywidendy na rzecz wspólnika będącego brytyjskim rezydentem podatkowym płatnik powinien zweryfikować, czy odbiorca należności ma status jej rzeczywistego właściciela (beneficial owner), na podstawie polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Publikacja: 19.10.2026 04:36

Czy polska spółka jest zobowiązana zbadać status rzeczywistego właściciela należności dla spółki mat

Czy polska spółka jest zobowiązana zbadać status rzeczywistego właściciela należności dla spółki matki, celem zastosowania preferencji wynikającej z polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Foto: Adobe Stock

Reklama

Kacper Skoczylas

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 czerwca 2026 r. (III SA/Wa 392/26).

Polska spółka należąca do międzynarodowej grupy wystąpiła o interpretację indywidualną w zakresie CIT. Jej jedynym udziałowcem był podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii, należący do struktury kapitałowej z podmiotem dominującym znajdującym się w Republice Południowej Afryki. W związku z planowaną wypłatą dywidendy polska spółka powzięła wątpliwość, czy jest zobowiązana zbadać status rzeczywistego właściciela należności dla spółki matki, celem zastosowania preferencji wynikającej z polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Zdaniem polskiej spółki rzeczona umowa nie nakłada na podmiot wypłacający dywidendę bezpośredniemu udziałowcowi obowiązku badania statusu rzeczywistego właściciela.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama