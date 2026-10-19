Nieodpłatne ustanowienie służebności bez podatku dochodowego

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2026 r. (II FSK 1345/23).

Spółka prowadząca działalność gospodarczą w branży energetycznej wskazała, że w ramach prowadzonych inwestycji gazowych sieci dystrybucyjnych dąży do uzyskania od właścicieli gruntów, przez które prowadzona jest sieć dystrybucyjna, służebności przesyłu oraz służebności gruntowych, uregulowanych odpowiednio w art. 3051 i art. 285 kodeksu cywilnego. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka zapytała, czy ustanowienie na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu bądź nieodpłatnej służebności gruntowej powoduje powstanie po jej stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Stanęła przy tym na stanowisku, że w następstwie takiej czynności przychód nie powstanie.