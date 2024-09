Miliardy z KPO na cyfrową przemianę firm

Pożyczki mają stymulować inwestycje w nowoczesne technologie, które z kolei przyczynią się do wzrostu innowacyjności i efektywności polskich firm. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wykazują gotowość do przeprowadzenia głębokiej transformacji operacyjnej i biznesowej przy użyciu technologii chmurowych.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do 20 mln zł i większe – od 20 mln zł do 140-150 mln zł. Wsparcie obejmie m.in. obszary: chmury obliczeniowej, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i big data.