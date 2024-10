Elektromobilność: jakie wymagania musi spełnić parking przy firmowym biurze

Elektromobilność to szereg zawiłych przepisów prawa, które dotyczą na przykład zarządców budynków – wskazuje Damian Pazik, product manager eMobility w firmie E.ON Polska. To oni będą musieli zadbać o punkty ładowania w zarządzanych budynkach, a także tzw. infrastrukturę kanałową.

Jeden punkt ładowania na 20 istniejących już miejsc postojowych to minimalny wymóg, który będzie obowiązywał bez względu na to, czy są to miejsca zewnętrzne, czy na przykład w parkingu podziemnym.