Do 20 stycznia osoby, które skorzystały z w wakacji składkowych muszą złożyć deklaracje DRA

Należy też pamiętać, aby rozliczyć z ZUS wakacje składkowe za ostatni miesiąc roku. ZUS 31 grudnia 2024 r. udostępnił nowe formularze deklaracji DRA i RCA, które trzeba zastosować, korzystając z wakacji składkowych. W nowych metrykach można wprowadzić kwoty składek finansowanych przez budżet państwa. W deklaracji DRA jest to w b.IV pole 28, w RCA w b. III B. pole 17.





Do poniedziałku 20 stycznia trzeba rozliczyć się z fiskuse

Chodzi o wpłatę pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof.



W lutym trafi do Sejmu projekt ws. zakazu e-papierosów beznikotynowych do 18. r.ż.

Projekt dotyczący zakazu e-papierosów beznikotynowych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia trafi na posiedzenie rządu w styczniu, a do Sejmu – w lutym – wynika z zapowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Nowe regulacje mają wejść w życie najpóźniej w wakacje i obejmą przede wszystkim zakaz reklamy i sprzedaży wybranych produktów dla dzieci i młodzieży. Resort wcześniej informował, że nowe urządzenia dla palaczy będą wyrobami akcyzowymi objętymi nową stawką akcyzy w wysokości 40 zł. Wycofane ze sprzedaży mają być aromatyzowane wkłady do nich.

Prezydent podpisał budżet na 2025 r. i skierował część przepisów do TK w trybie kontroli następczej

Wątpliwości Andrzeja Dudy wzbudzały zapisy dotyczące zmian w budżetach Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Minister zwróciła uwagę, że w toku prac nad ustawą budżetową zostały wprowadzone “poważne poprawki” w części dotyczącej przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.



W ustawie założono, że w roku 2025 tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,9 proc..

MFW podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB

- Globalny wzrost gospodarczy wyniósł 3,2 proc. w 2024 r. i przyspieszy do 3,3 proc. zarówno w 2025 r., jak i 2026 r.- prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to utrzymanie prognozy na 2024 r. i na 2026 r. względem poprzednich oczekiwań z października oraz podniesienie prognozy na 2025 r. o 0,1 pkt proc.

Oczekuje się, że globalna inflacja spadnie: do 4,2 pro. w 2025 r. i do 3,5proc. w 2026 r., powracając do celu wcześniej w gospodarkach zaawansowanych niż w gospodarkach wschodzących i rozwijających się” – czytamy w raporcie “World Economic Outlook. Global Growth: Divergent and Uncertain”. Inne prognoz funduszu to:

Fundusz prognozuje także:



PKB USA wzrośnie o 2,7 proc. w tym roku i o 2,1 proc. w roku przyszłym

PKB w strefie euro wzrośnie o 1 proc. w 2054 r. i o 1,4 proc. w 2026 r.

PKB Niemiec na ten rok wynosi 0,3 proc. oraz 1,1 proc. w 2026 r.