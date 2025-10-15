Aktualizacja: 15.10.2025 00:48 Publikacja: 15.10.2025 00:05
Tego dnia mija termin wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2025 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany przyspieszą wydawanie orzeczeń przez ZUS i wprowadzą „zdrowy rozsądek” w interpretacji zwolnień lekarskich.
Rada Ministrów we wtorek 14 października przyjęła m.in. projekt ustawy, który umożliwi większej liczbie małych przedsiębiorców skorzystanie z rozliczenia podatku w ramach tzw. kasowego PIT. Limit przychodów zwiększy się tu z 1 mln zł do 2 mln zł.
Wprowadza je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 14 października 2025 r.,poz. 1385).
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (DzU z 14 października 2025 r.,poz. 1382)
rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina” (DzU z 30 września 2025 r., poz. 1310). https://dziennikustaw.gov.pl/D2025000131001.pdf
Mówi o tym obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (DzU z 14 października 2025 r., poz. 1379).
