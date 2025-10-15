Mija termin wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Tego dnia mija termin wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2025 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.

Rząd przyjął przepisy, które przyspieszą wydawanie orzeczeń lekarskich przez lekarzy ZUS

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany przyspieszą wydawanie orzeczeń przez ZUS i wprowadzą „zdrowy rozsądek” w interpretacji zwolnień lekarskich.

Rząd przyjął projekt ustawy podwyższający limit kasowego PIT

Rada Ministrów we wtorek 14 października przyjęła m.in. projekt ustawy, który umożliwi większej liczbie małych przedsiębiorców skorzystanie z rozliczenia podatku w ramach tzw. kasowego PIT. Limit przychodów zwiększy się tu z 1 mln zł do 2 mln zł.

Wchodzą w życie zmiany dot. udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO

Wprowadza je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 14 października 2025 r.,poz. 1385).

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (DzU z 14 października 2025 r.,poz. 1382)

Wchodzą w życie zmiany przepisów dot. odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”

rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina” (DzU z 30 września 2025 r., poz. 1310). https://dziennikustaw.gov.pl/D2025000131001.pdf

Jest jednolity tekst ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Mówi o tym obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (DzU z 14 października 2025 r., poz. 1379).