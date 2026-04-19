Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 20-26 kwietnia 2026 r.

20 kwietnia, poniedziałek - mija termin zapłaty zaliczek

- na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec lub za I kwartał 2026 r.

- na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za marzec lub za I kwartał 2026 r.

- pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy za marzec 2026 r.

- na podatek pobranej za marzec 2026 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową

- przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za marzec 2026 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o CIT, oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce

- pobranych na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2026 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT