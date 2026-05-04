Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 4 - 10 maja 2026 r.

4 maja, poniedziałek - wchodzą w życie przepisy ważne dla obywateli Ukrainy

Chodzi o:

- art. 1 pkt 4 lit. h w zakresie dodawanego ust. 13d, pkt 10 i 33 oraz art. 7 pkt 1 lit. a ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 11 czerwca 2024 r., poz. 854).

- art. 10 pkt 18 i 19 ustawy z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU z 29 września 2026 r., poz. 1301).

- art. art. 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 grudnia 2025 r., poz. 1794).

- art. 17 pkt 22–31 ustawy z 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 24 lutego 2026 r., poz. 203).

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 3 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie karty pobytu obywatelowi Ukrainy w przypadkach, o których mowa w art. 42c i art. 42d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU z 17 kwietnia 2026 r., poz. 530).