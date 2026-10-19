Niezbędnik przedsiębiorcy: darmowa e-księga i JPK * sankcja za płatności poza białą listą * ryczałt a rozliczenie akcji z programu motywacyjnego * odliczenia VAT a piknik rodzinny oraz zmiana branży * umowa ze stażystą

• Kiedy małe firmy dostaną e-księgę i JPK w bezpłatnej aplikacji?

• Sankcja za płatności poza białą listą ma zniknąć, ale na razie wciąż rodzi problemy

• Co ma nowelizacja ustawy o ryczałcie do rozliczeń akcji z programów motywacyjnych?

• Czy udział rodzin pracowników w firmowym pikniku przekreśla odliczenia VAT?

• Co z odliczeniem VAT, gdy przedsiębiorca rozszerza działalność na nową branżę?

• Staż tylko na umowie o pracę? Trzecia wersja rządowego projektu ustawy

• Ważne terminy na ten tydzień

