Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: darmowa e-księga i JPK * sankcja za płatności poza białą listą * ryczałt a rozliczenie akcji z programu motywacyjnego * odliczenia VAT a piknik rodzinny oraz zmiana branży * umowa ze stażystą

• Kiedy małe firmy dostaną e-księgę i JPK w bezpłatnej aplikacji?
• Sankcja za płatności poza białą listą ma zniknąć, ale na razie wciąż rodzi problemy
• Co ma nowelizacja ustawy o ryczałcie do rozliczeń akcji z programów motywacyjnych?
• Czy udział rodzin pracowników w firmowym pikniku przekreśla odliczenia VAT?
• Co z odliczeniem VAT, gdy przedsiębiorca rozszerza działalność na nową branżę?
• Staż tylko na umowie o pracę? Trzecia wersja rządowego projektu ustawy
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 19.10.2026 00:08

Gołębie są towarem, którego sprzedaż podlega VAT

Gołębie są towarem, którego sprzedaż podlega VAT

Foto: Adobe Stock

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Dorota Gajos-Kaniewska

E-mikrofirma. Ministerstwo posłuchało postulatów najmniejszych przedsiębiorców

Resort finansów odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej”  w sprawie ulepszenia darmowej aplikacji e-mikrofirma. Zapewnił, że będzie można w niej kompleksowo zrealizować obowiązki związane z cyfryzacją, której fiskus wymaga od przedsiębiorców w związku z prowadzeniem i raportowaniem podatkowych ewidencji. Chodzi o prowadzenie elektronicznie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wysyłanie jej fiskusowi w specjalnym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 stycznia 2026 r. te obowiązki dotyczą większości małych przedsiębiorców, od przyszłego roku czekają pozostałych. 

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