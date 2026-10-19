Niezbędnik przedsiębiorcy: darmowa e-księga i JPK * sankcja za płatności poza białą listą * ryczałt a rozliczenie akcji z programu motywacyjnego * odliczenia VAT a piknik rodzinny oraz zmiana branży * umowa ze stażystą

E-mikrofirma. Ministerstwo posłuchało postulatów najmniejszych przedsiębiorców
Resort finansów odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej” w sprawie ulepszenia darmowej aplikacji e-mikrofirma. Zapewnił, że będzie można w niej kompleksowo zrealizować obowiązki związane z cyfryzacją, której fiskus wymaga od przedsiębiorców w związku z prowadzeniem i raportowaniem podatkowych ewidencji. Chodzi o prowadzenie elektronicznie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wysyłanie jej fiskusowi w specjalnym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 stycznia 2026 r. te obowiązki dotyczą większości małych przedsiębiorców, od przyszłego roku czekają pozostałych.