Kompleksowa usługa inżynieryjna bez podatku u źródła

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 grudnia 2025 r. (III SA/Wa 2112/25).

Spółka realizująca w Polsce program budowy elektrowni jądrowej zawarła umowę z rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki na projektowanie i prace inżynieryjne związane z budową elektrowni jądrowej. Następnie zawarła kontynuacyjną umowę obejmującą m.in. zarządzanie projektem, uzyskiwanie licencji i pozwoleń (w tym dokumenty do wstępnej analizy bezpieczeństwa), inne prace inżynieryjne, zaopatrzenie, wsparcie procesu budowlanego, a także czynności ułatwiające eksploatację i utrzymanie elektrowni. Rezultatem prac jest zestaw dokumentów. Do części z nich prawa autorskie zostaną przeniesione na spółkę, część zaś zostanie udostępniona w ramach licencji. Jednocześnie wykonawcy zachowują prawa własności intelektualnej (know how, technologie). W umowie nie została wyodrębniona cena za przeniesienie praw autorskich oraz za udzielenie licencji.