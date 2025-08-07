Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podatek piwny płaci ten, kto wystawia fakturę za usługę reklamy

Opłatę od reklamy alkoholu płaci ten, kto fakturuje usługi z nią związane i nie można jej przerzucić umownymi zapisami na agencję reklamową.

Publikacja: 07.08.2025 05:03

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Aleksandra Tarka

W środę Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny ważny spór o opłatę od reklamy alkoholu, czyli tzw. podatek piwny. 

Zaczęło się od kontroli fiskusa, który przyjrzał się temu, jak spółka wywiązuje się z obowiązku obliczania i wnoszenia opłaty od usług będących reklamą napojów alkoholowych. A ponieważ uznał, że go nie dopełniła, to zażądał ponad 14 tys. zł. Urzędnicy wskazali, że spółka, za usługi ekspozycji lub promocyjne na rzecz czterech firm z branży piwowarskiej, wystawiła w sumie 34 faktury VAT, na blisko 150 tys. zł. W związku z tym jako sklep sprzedaży detalicznej świadczyła usługi będące reklamą napojów alkoholowych.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Czy usługa hostingu na zagranicznym serwerze podlega podatkowi u źródła? Ważny wyrok NSA
Podatki
Czy usługa hostingu na zagranicznym serwerze podlega podatkowi u źródła? Ważny wyrok NSA
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej greenPOWER 2021 na terenie MTP w Poznaniu
Podatki
Dopłata do elektryka bez PIT. Ale przedsiębiorca nie rozliczy części kosztów
Korzystasz ze sztucznej inteligencji? Nie wyklucza to ulgi w podatkach
Podatki
Korzystasz ze sztucznej inteligencji? Nie wyklucza to ulgi w podatkach
W ocenie sądu dodatek do posiłku leży przede wszystkim w interesie pracownika, a nie pracodawcy i st
Podatki
Sąd: 5 zł od firmy do posiłku pracownika to przychód opodatkowany PIT
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama