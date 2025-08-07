W środę Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przesądził kolejny ważny spór o opłatę od reklamy alkoholu, czyli tzw. podatek piwny.

Zaczęło się od kontroli fiskusa, który przyjrzał się temu, jak spółka wywiązuje się z obowiązku obliczania i wnoszenia opłaty od usług będących reklamą napojów alkoholowych. A ponieważ uznał, że go nie dopełniła, to zażądał ponad 14 tys. zł. Urzędnicy wskazali, że spółka, za usługi ekspozycji lub promocyjne na rzecz czterech firm z branży piwowarskiej, wystawiła w sumie 34 faktury VAT, na blisko 150 tys. zł. W związku z tym jako sklep sprzedaży detalicznej świadczyła usługi będące reklamą napojów alkoholowych.