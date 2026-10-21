Rzeczpospolita
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Ulgi innowacyjne zyskują na popularności

Polskie firmy coraz bardziej przekonują się do ulgi na badania i rozwój. Korzystają z niej także wstecznie poprzez korektę zeznań z poprzednich lat.

Publikacja: 21.10.2026 05:00

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W ubiegłym roku z podatkowej ulgi na badania i rozwój skorzystało 3817 podatników. Jednak może być i

W ubiegłym roku z podatkowej ulgi na badania i rozwój skorzystało 3817 podatników. Jednak może być ich jeszcze więcej.

Foto: Adobe Stock

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Paweł Rochowicz

W ubiegłym roku z podatkowej ulgi na badania i rozwój skorzystało 3817 podatników. Oznacza to, że w 10-letniej historii jej istnienia osiągnęła największą popularność. Jednak może być ich jeszcze więcej, bo podatnicy coraz chętniej korzystają z tej ulgi, korygując swoje zeznania PIT i CIT za poprzednie lata.

Raport na temat wykorzystania podatkowych ulg innowacyjnych przedstawiła we wtorek firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Powołując się na dane z Ministerstwa Finansów wskazała, ze zainteresowanie ulgą na badania i rozwój ujawnia się nawet po zakończeniu roku podatkowego, w którym dana firma spełniała warunki do jej zastosowania, ale tego nie zrobiła.

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