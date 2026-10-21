W ubiegłym roku z podatkowej ulgi na badania i rozwój skorzystało
3817 podatników. Oznacza to, że w 10-letniej historii jej istnienia
osiągnęła największą popularność. Jednak może być ich
jeszcze więcej, bo podatnicy coraz chętniej korzystają z tej ulgi,
korygując swoje zeznania PIT i CIT za poprzednie lata.
Raport na temat
wykorzystania podatkowych ulg innowacyjnych przedstawiła we wtorek
firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Powołując się na dane z
Ministerstwa Finansów wskazała, ze zainteresowanie ulgą na badania
i rozwój ujawnia się nawet po zakończeniu roku podatkowego, w
którym dana firma spełniała warunki do jej zastosowania, ale tego
nie zrobiła.