W ubiegłym roku z podatkowej ulgi na badania i rozwój skorzystało 3817 podatników. Oznacza to, że w 10-letniej historii jej istnienia osiągnęła największą popularność. Jednak może być ich jeszcze więcej, bo podatnicy coraz chętniej korzystają z tej ulgi, korygując swoje zeznania PIT i CIT za poprzednie lata.

Raport na temat wykorzystania podatkowych ulg innowacyjnych przedstawiła we wtorek firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Powołując się na dane z Ministerstwa Finansów wskazała, ze zainteresowanie ulgą na badania i rozwój ujawnia się nawet po zakończeniu roku podatkowego, w którym dana firma spełniała warunki do jej zastosowania, ale tego nie zrobiła.