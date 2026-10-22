Uchwalona przez Sejm nowelizacja ogranicza uprawnienia fiskusa do sprawdzania kont podatników.
W czwartek 22 października Sejm uchwalił nowelizację ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa bankowego. Ogranicza ona uprawnienia fiskusa do sprawdzania kont podatników.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o KAS urzędnicy mogą zażądać od banku danych o rachunkach osoby fizycznej w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi m.in. w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Wcześniej (do 30 czerwca 2022 r.) przepis ten mówił o informacjach dotyczących „podejrzanego”. Jego zmiana pozwoliła skarbówce sprawdzać rachunki podatników, którzy nie mają jeszcze postawionych żadnych zarzutów.
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Z przygotowanej przez posłów (oraz uzupełnionej przez rząd) nowelizacji wynika, że bank będzie zobowiązany do przekazywania informacji dotyczących „podejrzanego”, a nie „osoby fizycznej”. Natomiast do prawa bankowego nowela wprowadza przepis (art. 106b ust. 1a), który stanowi, że jeśli urzędnicy prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie np. o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, mogą żądać od banku udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową jedynie na podstawie postanowienia wydanego na ich wniosek przez właściwy miejscowo sąd okręgowy.
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Ustawa ma wejść po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Szerzej pisaliśmy o niej w „Rzeczpospolitej” z 9 października. Wskazywaliśmy też, że nowelizacja nie zmienia pozostałych uprawnień skarbówki. Urzędnicy nadal będą mogli sprawdzać rachunki podatników, np. w związku z wszczętą kontrolą albo postępowaniem podatkowym.
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