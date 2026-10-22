W czwartek 22 października Sejm uchwalił nowelizację ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa bankowego. Ogranicza ona uprawnienia fiskusa do sprawdzania kont podatników.

Reklama Reklama

Fiskus sprawdza konto jeszcze przed postawieniem zarzutów

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o KAS urzędnicy mogą zażądać od banku danych o rachunkach osoby fizycznej w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi m.in. w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Wcześniej (do 30 czerwca 2022 r.) przepis ten mówił o informacjach dotyczących „podejrzanego”. Jego zmiana pozwoliła skarbówce sprawdzać rachunki podatników, którzy nie mają jeszcze postawionych żadnych zarzutów.

Czytaj więcej Podatki Fiskus zmieni zasady. Koniec wolnoamerykanki dla urzędników Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić jasne zasady prowadzenia czynności sprawdzających, czyli najprostszej formy weryfikacji podatkowych rozli...

Skarbówka będzie musiała mieć zgodę sądu

Z przygotowanej przez posłów (oraz uzupełnionej przez rząd) nowelizacji wynika, że bank będzie zobowiązany do przekazywania informacji dotyczących „podejrzanego”, a nie „osoby fizycznej”. Natomiast do prawa bankowego nowela wprowadza przepis (art. 106b ust. 1a), który stanowi, że jeśli urzędnicy prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie np. o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, mogą żądać od banku udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową jedynie na podstawie postanowienia wydanego na ich wniosek przez właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Ustawa ma wejść po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Szerzej pisaliśmy o niej w „Rzeczpospolitej” z 9 października. Wskazywaliśmy też, że nowelizacja nie zmienia pozostałych uprawnień skarbówki. Urzędnicy nadal będą mogli sprawdzać rachunki podatników, np. w związku z wszczętą kontrolą albo postępowaniem podatkowym.

Etap legislacyjny: do Senatu