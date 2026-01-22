Czy warto inwestować w wirtualne waluty po niezwykle burzliwym roku?

Ostatnie 12 miesięcy były dla rynku kryptowalut niezwykle burzliwe. Ci, którzy odpowiednio wcześniej kupowali cyfrowe aktywa i pozbyli się ich we właściwym momencie, mogli wykazać się dobrą stopą zwrotu. Od początku roku do rekordowego poziomu z października bitcoin zyskał 34 proc. 6 października kosztował on ponad 126 tys. dol. Już w listopadzie rozpoczął się jednak bitcoinowy rynek „niedźwiedzia”, a notowania najpopularniejszej kryptowaluty zanurkowały w okolice 80 tys. dol. Przez większą część pierwszej połowy grudnia były natomiast na poziomie przekraczającym 90 tys. dol. Podobnie zachowywało się wiele innych kryptowalut. Ethereum zaczynało 2025 r. w okolicach 3,4 tys. dol. W dołku z kwietnia było nawet poniżej 1,5 tys. dol., a w sierpniu notowania prawie sięgały 5 tys. dol., by w połowie grudnia być w okolicach 3,2 tys. dol.