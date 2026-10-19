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Przedsiębiorcy chcą skończyć monopol Poczty Polskiej na e-doręczenia. Ale samorządy już niekoniecznie

Przedsiębiorcy chcą konkurować z Pocztą Polską w świadczeniu usługi e-Doręczeń na rzecz publicznych podmiotów. Apelują o zmianę przepisów. Samorządowcy podchodzą do tego pomysłu z ostrożnością.

Publikacja: 19.10.2026 16:19

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Państwowe e-Doręczenia obsługuje Poczta Polska. Przedsiębiorcy chcą zniesienia monopolu. Samorządowc

Państwowe e-Doręczenia obsługuje Poczta Polska. Przedsiębiorcy chcą zniesienia monopolu. Samorządowcy ufają Poczcie.

Foto: Adobe Stock

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Adam Pantak

Od 5 października zaczął obowiązywać nowy cennik usług e-Doręczenia świadczonych przez Pocztę Polską. Pomimo coraz większego upowszechnienia się tej formy komunikacji na linii urząd – obywatel albo przedsiębiorca, po raz kolejny nie doszło do obniżenia stawek. Analogicznie jak w poprzednich dwóch latach za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) trzeba zapłacić 5,30 zł, a za publiczną usługę hybrydową (PUH) 8,35 zł.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) to stanowczo za dużo. „Tam, gdzie Poczta Polska musi mierzyć się z konkurencją, rynkowa cena e-Doręczenia wynosi 1–2 zł. Tam, gdzie klientem są jednostki publiczne, które nie mają prawa wybrać konkurenta, stawka wynosi 5,30 zł netto. Zdaniem ZPP trudno o bardziej jaskrawy przykład kosztów ustawowego monopolu: państwo pozbawia rynek konkurencji, a następnie z publicznych pieniędzy finansuje wielokrotnie droższą usługę operatora zasiedziałego” – czytamy w stanowisku przesłanym nam przez ZPP.

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