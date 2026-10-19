Od 5 października zaczął obowiązywać nowy cennik usług e-Doręczenia świadczonych przez Pocztę Polską. Pomimo coraz większego upowszechnienia się tej formy komunikacji na linii urząd – obywatel albo przedsiębiorca, po raz kolejny nie doszło do obniżenia stawek. Analogicznie jak w poprzednich dwóch latach za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) trzeba zapłacić 5,30 zł, a za publiczną usługę hybrydową (PUH) 8,35 zł.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) to stanowczo za dużo. „Tam, gdzie Poczta Polska musi mierzyć się z konkurencją, rynkowa cena e-Doręczenia wynosi 1–2 zł. Tam, gdzie klientem są jednostki publiczne, które nie mają prawa wybrać konkurenta, stawka wynosi 5,30 zł netto. Zdaniem ZPP trudno o bardziej jaskrawy przykład kosztów ustawowego monopolu: państwo pozbawia rynek konkurencji, a następnie z publicznych pieniędzy finansuje wielokrotnie droższą usługę operatora zasiedziałego” – czytamy w stanowisku przesłanym nam przez ZPP.