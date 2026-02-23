Zielone strefy rozwoju OZE miały dać tani prąd. Blokada sieci utrudni plany rządu

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło mapowanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE). Na rządowych stronach można znaleźć, gdzie występują obszary posiadające najlepsze warunki dla wykorzystania poszczególnych rodzajów energii odnawialnej. Obejmuje ono terytorium całej Polski, wskazując miejsca spełniające określone kryteria przyjęte pod kątem lokalizowania technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. – Mapy potencjału OZE umożliwią samorządom wyznaczanie tzw. Obszarów Przyspieszonego Rozwoju OZE (OPRO), co pozwoli m.in. skrócić procedury, polepszyć planowanie inwestycji OZE, zwiększyć udział energii odnawialnej i obniżyć koszty energii. Mapowanie i OPRO przyczyni się zatem do przyspieszenia transformacji energetycznej, a także wesprze rozwój regionalny – uważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Praktyka jednak zweryfikuje te plany, o czym wprost mówią operatorzy sieci dystrybucji.