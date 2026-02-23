Rzeczpospolita
PRO
Zielone strefy rozwoju OZE miały dać tani prąd. Blokada sieci utrudni plany rządu

Obszary Przyspieszonego Rozwoju OZE mają pozwolić na przyspieszenie, bez zbędnych formalności, rozwoju zielonej energii i jej konsumpcji w miejscu wytworzenia bez dodatkowych kosztów dystrybucji. Mogą jednak pozostać tylko na papierze.

Publikacja: 23.02.2026 05:02

Obszary Przyspieszonego Rozwoju OZE mogą pozostać tylko na papierze, bo nie rozwiązują największych barier, jak liberalizacja ustawy wiatrakowej i kolejek chętnych na przyłączenia OZE do sieci.

Bartłomiej Sawicki

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło mapowanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE). Na rządowych stronach można znaleźć, gdzie występują obszary posiadające najlepsze warunki dla wykorzystania poszczególnych rodzajów energii odnawialnej. Obejmuje ono terytorium całej Polski, wskazując miejsca spełniające określone kryteria przyjęte pod kątem lokalizowania technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.  –  Mapy potencjału OZE umożliwią samorządom wyznaczanie tzw. Obszarów Przyspieszonego Rozwoju OZE (OPRO), co pozwoli m.in. skrócić procedury, polepszyć planowanie inwestycji OZE, zwiększyć udział energii odnawialnej i obniżyć koszty energii. Mapowanie i OPRO przyczyni się zatem do przyspieszenia transformacji energetycznej, a także wesprze rozwój regionalny – uważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Praktyka jednak zweryfikuje te plany, o czym wprost mówią operatorzy sieci dystrybucji.

