Losowy przydział spraw gwarancją sprawiedliwości

Losowy przydział spraw gwarantuje obywatelom, że ich sprawę rozpoznawał będzie niezależny sędzia, wytypowany do niej losowo. Taki przydział zapewnia także równomierne obciążenie sędziów i uniemożliwia ręczne sterowanie podziałem spraw wpływających do sądu. Są jednak zakusy, aby to zmienić.

Według art. 47a § 1 i 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym losowo, w ramach poszczególnych kategorii, chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur. Ponadto przydział spraw w poszczególnych kategoriach jest równy, chyba że został zmniejszony z uwagi na pełnioną funkcję, uczestniczenie w przydziale spraw innej kategorii lub z innych przyczyn.