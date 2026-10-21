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Losowy przydział spraw gwarancją sprawiedliwości

Naruszenie zasad przydziału spraw sędziom nie ma obecnie jedynie charakteru naruszenia organizacyjnego, lecz powoduje złamanie jednej z gwarancji bezstronności sądu.

Publikacja: 21.10.2026 05:50

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Losowy przydział spraw gwarancją sprawiedliwości

Losowy przydział spraw gwarancją sprawiedliwości

Foto: Adobe Stock

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Ryszard Sadlik

Losowy przydział spraw gwarantuje obywatelom, że ich sprawę rozpoznawał będzie niezależny sędzia, wytypowany do niej losowo. Taki przydział zapewnia także równomierne obciążenie sędziów i uniemożliwia ręczne sterowanie podziałem spraw wpływających do sądu. Są jednak zakusy, aby to zmienić.

Według art. 47a § 1 i 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym losowo, w ramach poszczególnych kategorii, chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur. Ponadto przydział spraw w poszczególnych kategoriach jest równy, chyba że został zmniejszony z uwagi na pełnioną funkcję, uczestniczenie w przydziale spraw innej kategorii lub z innych przyczyn.

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