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Upadłość osób fizycznych

Kiedy sąd umorzy długi bez planu spłaty? Poznaj zasady upadłości konsumenckiej oraz aktualne stanowisko Sądu Najwyższego ws. trwałej niezdolności do spłaty zobowiązań.

Publikacja: 21.10.2026 04:30

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Upadłość konsumencka: Umorzenie długów bez planu spłaty – kiedy jest możliwe?

Upadłość konsumencka: Umorzenie długów bez planu spłaty – kiedy jest możliwe?

Foto: Adobe Stock

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Arkadiusz Turczyn

Jak doskonale wiemy, zgodnie z art. 354 kodeksu cywilnego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom (§ 1); tak samo powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel (§ 2).

Mimo że te podstawowe zasady wykonywania zobowiązań są nam znane, to często musimy spotykać się z sytuacjami intencjonalnego lekceważenia tych reguł, a przynajmniej lekkomyślności w postrzeganiu obowiązków przez dłużnika czy wierzyciela. Ów lekceważący stosunek czy owa lekkomyślność prowadzi niekiedy do niewypłacalności dłużnika i jego upadłości, chociaż należy przyznać, że nie we wszystkich przypadkach niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązania przyczynił się do tego wyłącznie dłużnik. Niekiedy mamy do czynienia z trudnymi do przewidzenia okolicznościami czy nawet zachowaniem wierzyciela, które utrudniło wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Prowadzić to może do konieczności rozważenia zasad upadłości osób fizycznych, których ocena nie zawsze jest jednoznaczna.

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