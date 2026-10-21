Naturalnie w kwestiach prawnych najlepiej pytać doświadczonego prawnika, nawet swego pełnomocnika, nie wstydzić się swych wątpliwości.

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W niedawnej sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po matce – wydawałoby się, że prostej, bo dwóch synów – wynikł problem ustalenia jej ostatniej woli, gdyż sporządziła w odstępie miesiąca dwa identyczne testamenty – najpierw własnoręczny, a miesiąc później kolejny o takiej samej treści przed notariuszem, przekazując cały majątek jednemu z synów.

Rok później spadkodawczyni złożyła przed innym notariuszem oświadczenie o odwołaniu poprzedniego testamentu notarialnego, nie wspominając w tym akcie o tym pierwszym testamencie własnoręcznym.

W tej sytuacji sądy Rejonowy, następnie Okręgowy Warszawa-Praga i w końcu Sąd Najwyższy orzekły, że te dwa testamenty nie mogą mieć zastosowania, że zostały skutecznie odwołane, choć matka tego wprost nie wyraziła. W konsekwencji obaj synowie nabyli spadek po matce na podstawie ustawy, czyli po jednej drugiej spadku każdy z nich.

Nie wiemy, czy spadkodawczyni zapomniała o pierwszym testamencie, czy uznała, że ten drugi, notarialny, jest ważniejszy (a tak nie jest), miała jednak, jeśli tak można powiedzieć, szczęście, że jej domniemana wola została wykonana, jednak zostawiła synom sądowy spór. A wystarczyłoby, gdyby dopytała notariusza, co z tym pierwszym testamentem. Notariusz też mógł zapytać, czy nie napisała innych testamentów, aby w tym oświadczeniu odwołała poprzednie, tym bardziej że jest on obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Podobne obowiązki mają adwokaci, radcowie, ale ich klient też powinien we własnym interesie dostarczać im niezbędnych informacji i się do spotkania z prawnikiem przygotować. Wywołany niepewną wiedzą prawnika błąd nierzadko jest nie do naprawienia.

Podobnie jest z sędziami (sądem), którzy nie na wszystkie pytania odpowiedzą, ale samo pytanie też dostarcza im pewnych informacji o sprawie, a nawet odmowa odpowiedzi może być pomocna dla pytającego.

Tak jak w powiedzeniu: „kto pyta, nie błądzi”.