Rzeczpospolita
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Zamiar ludobójczy

Ludobójczy plan propagowany przez oficjalne czynniki państwowe jest cennym dowodem na istnienie zamiaru ludobójczego.

Publikacja: 21.10.2026 05:10

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Niezwykle ważnym elementem zbrodni ludobójstwa, pozwalającym odróżnić ją od innych zbrodni międzynar

Niezwykle ważnym elementem zbrodni ludobójstwa, pozwalającym odróżnić ją od innych zbrodni międzynarodowych, jest tzw. zamiar ludobójczy.

Foto: Adobe Stock

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Piotr Kosmaty

Norweski Komitet Noblowski ogłosił 9 października, że tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla otrzyma 85-letnia Navanethem Pillay z Republiki Południowej Afryki. Wyróżnienie przyznano za jej wieloletnie działania na rzecz ochrony praw człowieka, międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości oraz pokoju.

Pillay przez kilkadziesiąt lat zajmowała się ściganiem zbrodni wojennych, przeciwdziałaniem dyskryminacji i ochroną ofiar konfliktów zbrojnych. Pełniła funkcję wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka, była też sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy.

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