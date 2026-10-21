Zamiar ludobójczy

Norweski Komitet Noblowski ogłosił 9 października, że tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla otrzyma 85-letnia Navanethem Pillay z Republiki Południowej Afryki. Wyróżnienie przyznano za jej wieloletnie działania na rzecz ochrony praw człowieka, międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości oraz pokoju.

Pillay przez kilkadziesiąt lat zajmowała się ściganiem zbrodni wojennych, przeciwdziałaniem dyskryminacji i ochroną ofiar konfliktów zbrojnych. Pełniła funkcję wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka, była też sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy.