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Refakturowanie energii przez gminę a VAT

Refakturowanie przez gminę kosztów energii elektrycznej na korzystającego z użyczonych pomieszczeń podlega VAT według stawki 23 proc.

Publikacja: 20.10.2026 05:20

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Refakturowanie kosztów energii elektrycznej zużytej w użyczonych pomieszczeniach podlega opodatkowan

Refakturowanie kosztów energii elektrycznej zużytej w użyczonych pomieszczeniach podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23 proc. właściwej dla energii elektrycznej.

Foto: Adobe Stock

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Marcin Szymankiewicz

- Gmina, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, użycza pomieszczenia Gminnemu Centrum Zdrowia (dalej: GCZ), będącemu samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i również czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z umową użyczenia GCZ jest zobowiązane do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektu użytkowanego przez GCZ została zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a gminą, a faktury za zużycie energii są wystawiane na gminę. Następnie gmina, na podstawie postanowień umowy użyczenia, refakturuje na GCZ koszty zużytej energii elektrycznej. Czy refakturowanie przez gminę na GCZ kosztów zużytej energii podlega VAT?

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