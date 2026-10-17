Rekonstrukcje historycznych bitew są zwykle fascynującymi
widowiskami, cieszącymi się sporym zainteresowaniem publiczności.
Bywają też znakomitą lekcją historii, gdzie można zobaczyć
odtworzone w najdrobniejszych szczegółach historyczne mundury,
pojazdy czy broń. Jednak nie wszyscy widzowie takich spektakli zdają
sobie sprawę, że ich organizacja pochłania spore koszty. Uszycie
takiego munduru to wydatek nawet kilku tysięcy zł, a jeszcze
droższe są średniowieczne miecze i zbroje (do 50 tys. zł) czy
repliki czołgów i innych pojazdów bojowych (tu wydatki idą już w
setki tys. zł).