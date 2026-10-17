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Interpretacja: na co trzeba uważać przy rozliczaniu VAT od historycznych widowisk

VAT od mundurów i broni na rekonstrukcję I wojny światowej można odzyskać w zależności od tego, komu i na jakich zasadach ta rekonstrukcja będzie pokazywana.

Publikacja: 17.10.2026 09:06

VAT od mundurów i broni na rekonstrukcję historyczną można odzyskać w zależności od tego, komu i na

Rekonstrukcja bitwy nad Bzurą w Brochowie koło Sochaczewa.

VAT od mundurów i broni na rekonstrukcję historyczną można odzyskać w zależności od tego, komu i na jakich zasadach ta rekonstrukcja będzie pokazywana.

Foto: Paweł Rochowicz

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Paweł Rochowicz

Rekonstrukcje historycznych bitew są zwykle fascynującymi widowiskami, cieszącymi się sporym zainteresowaniem publiczności. Bywają też znakomitą lekcją historii, gdzie można zobaczyć odtworzone w najdrobniejszych szczegółach historyczne mundury, pojazdy czy broń. Jednak nie wszyscy widzowie takich spektakli zdają sobie sprawę, że ich organizacja pochłania spore koszty. Uszycie takiego munduru to wydatek nawet kilku tysięcy zł, a jeszcze droższe są średniowieczne miecze i zbroje (do 50 tys. zł) czy repliki czołgów i innych pojazdów bojowych (tu wydatki idą już w setki tys. zł).

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