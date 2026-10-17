Rekonstrukcje historycznych bitew są zwykle fascynującymi widowiskami, cieszącymi się sporym zainteresowaniem publiczności. Bywają też znakomitą lekcją historii, gdzie można zobaczyć odtworzone w najdrobniejszych szczegółach historyczne mundury, pojazdy czy broń. Jednak nie wszyscy widzowie takich spektakli zdają sobie sprawę, że ich organizacja pochłania spore koszty. Uszycie takiego munduru to wydatek nawet kilku tysięcy zł, a jeszcze droższe są średniowieczne miecze i zbroje (do 50 tys. zł) czy repliki czołgów i innych pojazdów bojowych (tu wydatki idą już w setki tys. zł).