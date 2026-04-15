Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował właśnie o wprowadzeniu kolejnego rozwiązania cyfrowego dla firm. To aplikacja mobilna mZUS dla Płatnika, która umożliwia dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

– Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Co umożliwia aplikacja mZUS dla Płatnika

Za pomocą aplikacji mZUS dla Płatnika przedsiębiorcy mogą m.in.:

• sprawdzić saldo na koncie płatnika,

• zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),

• wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,

• zgłosić umowę o dzieło (RUD),

• samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,

• skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,

• umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji mZUS dla Płatnika

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS.