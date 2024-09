Jakie obowiązki czekają jednostki samorządu terytorialnego w związku z ustawą o ochronie sygnalistów?

Jednostki samorządu terytorialnego pełnią szczególną, podwójną rolę na podstawie ustawy: są zobowiązane zarówno do wdrożenia systemu zgłoszeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oznacza to, że w każdej jednostce samorządu terytorialnego będą musiały powstać dwa niezależne od siebie systemy sygnalizowania. Pierwszy z nich, w zakresie zgłoszeń wewnętrznych, będzie służył do zgłaszania naruszeń, do których dochodzi w samej jednostce samorządowej. Natomiast przez drugi, w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, możliwe będzie przekazywanie wszelkich informacji dotyczących nieprawidłowości, dla których właściwym organem publicznym w zakresie zgłoszeń zewnętrznych jest właśnie dana jednostka.