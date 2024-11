Kiedy e-polecony otrzymamy z urzędu?

System e-Doręczeń, to nowy sposób prowadzenia korespondencji, który jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, firmy i obywatele będą mogli korzystać z doręczeń elektronicznych, prawnie równoważnych z przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Termin wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych był już przesuwany i dzieje się tak po raz kolejny. Powodem było (i jest) niewystarczające przygotowanie się instytucji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, do zmian technicznych i organizacyjnych związanych z obsługą systemu e-Doręczeń. Okazuje się też, że wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych złożyło tylko ok. 30 proc. podmiotów obowiązanych, a muszą to zrobić do 1 stycznia 2025 r. Czasu jest więc coraz mniej, a projekt nowelizacji nie przewiduje przesunięcia tego terminu.