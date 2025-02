Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK?

- Pracownik samorządowy w dniu 27 stycznia br. został „zapisany” do PPK. Pierwsze wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane od wynagrodzenia wypłaconego mu 30 stycznia. W tym dniu, poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownik otrzymał dodatek specjalny za wykonanie – w okresie od września do grudnia 2024 r. – dodatkowych zadań. W okresie, za który przysługiwał ten dodatek, pracownik nie był jeszcze uczestnikiem PPK. Czy pracodawca miał obowiązek uwzględnić ten dodatek w podstawie wymiaru wpłat do PPK?