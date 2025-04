Czy radny może przeprowadzić kontrole w spółce komunalnej?

Radny ma prawo do wglądu w działalność spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, jak również zakładów i przedsiębiorstw. Realizując to uprawnienie, musi zadbać, by nie naruszało dóbr osobistych innych osób oraz by odbywało się z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Uprawnienia radnego wobec spółek komunalnych