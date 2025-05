Pieniądze na zazielenianie miast i budowę stacji ładowania elektryków

Do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i porozumień skierowane są dwa konkursy prowadzone przez władze regionu ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027”. Celem pierwszego jest wyłonienie do dofinansowania projektów realizujących cele działania 2.8 „Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”. Drugi odnosi się do części 4.5 „Infrastruktura paliw alternatywnych”.

Pieniądze na adaptację i retencję