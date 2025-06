Środki unijne na drogi, ścieżki rowerowe i miejską mobilność

Znaczna część środków unijnych, która została przypisana do programów regionalnych (wojewódzkich) realizowanych w perspektywie 2021–2027, może służyć rozwijaniu transportu, w tym przede wszystkim tego zrównoważonego, publicznego, zwiększania bezpieczeństwa na drogach, likwidowania barier w dostępie do infrastruktury itp. Stąd też w każdym programie regionalnym, niezależnie od tego, na jakie województwo spojrzymy, można znaleźć działania służące wsparciu wskazanych inwestycji. W szczegółach mogą się one między sobą różnić i w zależności od rozpoznanych wyzwań i potrzeb kłaść nacisk na wsparcie nieco innych przedsięwzięć. Także poszczególne nabory wniosków (konkursy), ogłaszane przez odpowiednie instytucje, mogą koncentrować się na wspieraniu specyficznych projektów inwestycyjnych.