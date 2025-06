Europejskie dofinansowanie na małą retencję

Zarząd województwa małopolskiego ogłosił nabór wniosków do części 2.23 „Gospodarowanie wodami – zintegrowane inwestycje terytorialne” programu regionalnego na lata 2021–2027. Dopuszczony jest jeden rodzaj projektu. Chodzi o przedsięwzięcia zwiększające retencyjność zlewni i wykorzystujące w tym celu różne formy małej retencji. W praktyce oznacza to możliwość dokonania inwestycji polegających na budowie lub remoncie urządzeń wodnych służących do retencjonowania wody oraz zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy. Chodzi o takie urządzenia, jak: