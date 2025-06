Jak postąpić w przypadku nienależnych wpłat do PPK?

Pracownik urzędu gminy, będący uczestnikiem PPK, w okresie od 14 do 18 kwietnia był nieobecny w pracy z powodu choroby (przebywał na zwolnieniu lekarskim). Na skutek naszego błędu wpłaty do PPK za kwiecień zostały naliczone od całej należności wypłaconej pracownikowi (naliczyliśmy je także od wynagrodzenia chorobowego, które nie jest podstawą wymiaru wpłat do PPK). Jak możemy odzyskać kwotę tej nadpłaty?

W związku z tym, że wpłaty do PPK nalicza się od „wynagrodzenia” w rozumieniu ustawy o PPK, czyli – w uproszczeniu – od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłaty do PPK naliczone, pobrane i przekazane do instytucji finansowej za kwiecień były w części nienależne i pochodzące z nich środki podlegają zwrotowi. W takim przypadku podmiot zatrudniający powinien poinformować instytucję finansową o zaistniałej sytuacji. Po otrzymaniu tej informacji instytucja finansowa odkupi/umorzy jednostki uczestnictwa/jednostki rozrachunkowe nabyte/przeliczone za tę część wpłat, która okazała się nienależna, i zwróci środki pochodzące z nienależnych wpłat do PPK finansującemu daną wpłatę. Na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego zostaną przekazane środki pochodzące z wpłat sfinansowanych przez ten podmiot, a na rachunek bankowy uczestnika PPK – środki sfinansowane przez tego uczestnika. Jeżeli instytucja finansowa nie ma numeru rachunku bankowego uczestnika PPK, środki pochodzące z nienależnych wpłat sfinansowanych przez uczestnika PPK przekaże podmiotowi zatrudniającemu, który będzie zobowiązany – niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty – przekazać je uczestnikowi PPK.