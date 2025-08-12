Rzeczpospolita
Utworzenie nowej gminy to nie jest sprawa dla sądu administracyjnego

Rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy nie spełnia przesłanek uznania go za akt indywidualny organu administracji publicznej i nie podlega on kontroli przed sądem administracyjnym.

Publikacja: 12.08.2025 05:40

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Tak wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jego kanwą była skarga gminy Supraśl na rozporządzenie Rady Ministrów z 1 października 2024 r. o utworzeniu gminy Grabówka. Została ona odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który uznał, że nie mieści się ona we właściwości sądów administracyjnych.

W skardze kasacyjnej gmina Supraśl podniosła, że rozporządzenie wydane na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy uznać za akt z zakresu administracji dotyczący uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jak przy tym dodano, wymóg rzetelnej i sprawiedliwej procedury oraz możliwość poddania aktu indywidualnego kontroli w postępowaniu odwoławczym i sądowym dają podstawy do poddania zaskarżonego rozporządzenia kontroli w postępowaniu administracyjnym, co w konsekwencji doprowadza do uznania, że skarga powinna zostać przyjęta do merytorycznego rozpoznania.

