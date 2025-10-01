Rzeczpospolita
Jak się pozbyć dzików z miasta?

Gdy dziki stanowią realne zagrożenie, gmina może wystąpić do starosty o wydanie decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny. Sama nie może zlecać bądź finansować odłowu czy odstrzału. Takie wydatki są kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe.

Publikacja: 01.10.2025 05:20

Foto: Fotorzepa, Jakub Ostałowski

Ewa Bratkowska

SPIS TREŚCI

  1. Zwierzęta łowne – kto za nie odpowiada?
  2. Odstrzał zwierzyny – kiedy jest możliwy?
  3. Decyzję o odłowie zwierzyny może podjąć starosta
  4. Odłów i redukcja zwierzyny. Czyje jest to zadanie?
  5. Co na to sądy administracyjne?
  6. Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziki?

W wielu polskich miastach pojawia się leśna zwierzyna, szczególnie dziki. Powstają wątpliwości, co można zrobić, aby temu zapobiec, i jakie kroki mogą podjąć jednostki samorządu terytorialnego, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Powszechne jest, że mieszkańcy zgłaszają bezpośrednio do gmin przypadki pojawienia się zwierzyny, szczególnie w bliskiej odległości od swoich domów. I oczekują pomocy.

Wbrew powszechnemu przekonaniu zadaniem własnym gmin jest jednak wyłącznie zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz ich wyłapywanie (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt). Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Zadanie to nie obejmuje zatem obowiązku reagowania w przypadku zwierząt łownych (w tym dzików), do których stosuje się przepisy ustawy Prawo łowieckie.

