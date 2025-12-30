Aktualizacja: 30.12.2025 15:57 Publikacja: 30.12.2025 06:00
Warto zacząć od rozmowy dyscyplinującej
Foto: Adobe Stock
Pracodawca samorządowy ma prawo wymagać, aby pracownicy wykonywali swoje obowiązki starannie i sumiennie. Jeśli okaże się, że tak nie jest, musi adekwatnie do stopnia nieprawidłowości zareagować. Pierwszym krokiem powinna być rozmowa dyscyplinująca. Dzięki niej pracownik ma szansę dowiedzieć się, jakie jego działania lub zaniechania wzbudzają zastrzeżenia pracodawcy. Jeśli rozmowa zostanie odpowiednio przeprowadzona i wskaże pracownikowi, na co powinien zwrócić uwagę, może okazać się wystarczająca. A jeśli nie? Wówczas pracodawca może zastosować kary porządkowe przewidziane w kodeksie pracy, a w „cięższych” przypadkach skorzystać nawet z instrumentów prawnych, by zmienić warunki pracy i płacy lub zakończyć zatrudnienie. Pracownik może też w pewnych sytuacjach ponieść odpowiedzialność materialną.
Czy każde naruszenie obowiązków służbowych może skutkować odpowiedzialnością porządkową? Czy pracodawca może dokumentować rozmowy lub kierować do pracowników tzw. pisma ostrzegawcze? Na m.in. te pytania odpowiadamy w „Tygodniku Urzędników”. Zapraszam do lektury.
